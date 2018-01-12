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Spor

Grandmedical Manisaspor'da Tekke istifa etti

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) - EKONOMİK sıkıntıları yüzünden tarihinin en zor günlerini geçiren TFF 1'inci Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'da teknik direktör Fatih Tekke görevi bıraktı

12 Ocak 2018 19:46

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) - EKONOMİK sıkıntıları yüzünden tarihinin en zor günlerini geçiren TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor\'da teknik direktör Fatih Tekke görevi bıraktı. Takıma ödeme yapılmadığı için birçok futbolcusunu kaybeden ve idmanlara çıkmayacağını hafta içinde yönetime bildiren genç teknik adamın görevinden ayrıldığı, Manisaspor yönetiminin de istifayı kabul ettiği bildirildi. Hemen teknik adam arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, eski çalıştırıcısı Taner Taşkın\'la irtibata geçti. Manisaspor\'u 2015-2016 sezonunda 2\'nci Lig\'de şampiyon yapan Taşkın\'ın durumu hafta başına kadar netlik kazanacak.

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