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Spor

Grandmedical Manisaspor'da şok

MANİSA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de yarın evinde Balıkesirspor Baltok ile karşı karşıya gelecek Grandmedical Manisaspor'da kritik karşılaşma öncesi şok bir gelişme yaşandı

23 Aralık 2017 18:50

MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de yarın evinde Balıkesirspor Baltok ile karşı karşıya gelecek Grandmedical Manisaspor\'da kritik karşılaşma öncesi şok bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlıların sezon başında Çaykur Rizespor\'da kiraladığı orta saha oyuncusu Iyayi Atiemwen, takımdan ayrıldı. Alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle rest çekip, eşyalarını toplayarak apar topar tesislerden ayrılan Nijeryalı futbolcunun, geri dönmeyeceği bildirildi. Atiemwen, parasını tahsil edemediği gerekçesiyle kulübü de Türkiye Futbol Federasyonu\'na (TFF) şikayet etti. Genç futbolcunun devre arasında Denizlispor\'a gitmesi gündemde.  

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