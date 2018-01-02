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Spor

Grandmedical Manisaspor'da Meye sıkıntısı

MANİSA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Grandmedical Manisaspor'da yaşanan mali kriz takımın belini bükmeye devam ediyor

02 Ocak 2018 15:17

MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de kümede kalma mücadelesi veren Grandmedical Manisaspor\'da yaşanan mali kriz takımın belini bükmeye devam ediyor.
Alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Bulgar stoper Dimov sözleşmesini tek taraflı feshedip Atiemwen de takımdan ayrılırken şimdi de forvet Axel Meye\'nin gitmesi gündeme geldi. Manisaspor yönetiminin Gabonlu forvete 200 bin Euro borçlu olduğu ifade edildi.
Meye\'nin cuma gününe kadar parasını alamadığı takdirde mukavelesini feshetme hakkı elde edeceği bildirildi. Denizlispor\'la flörtte olan Gabonlu futbolcu için kaynak arayışlarına başlayan yönetimin henüz bir adım atamadığı vurgulandı. Yaklaşık 6.5 milyon TL\'lik borç nedeniyle transfer yasağını da kaldıramayan Abdullah Mergen başkanlığındaki yönetimin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu. 

 

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