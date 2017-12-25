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Spor

Grandmedical Manisaspor'da keyifler yerinde

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) TFF 1

25 Aralık 2017 15:43

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

TFF 1. Lig\'de ilk yarının son haftasında evinde Balıkesirspor Baltok\'u 3-1 yenerek kümede kalma umutlarını ikinci devreye taşıyan Grandmedical Manisaspor, araya mutlu girdi.
FIFA ve Kulüp Lisans Kurulu\'ndan borçları nedeniyle aldığı 9 puan silme cezasının ardından ateş hattına düşen Manisaspor, devreyi 11 puanla 17. sırada tamamladı. 15. Eskişehirspor\'un 7 puan gerisinde kalan Manisaspor\'da teknik direktör Fatih Tekke, bu galibiyetle takımın hayat bulduğunu söyledi.
İkinci yarıya umutla bakacaklarını belirten Tekke, \"Puanlarımız silinmeseydi şu an çok farklı konumda, çok farklı hedefte olabilirdik. Ancak önümüzdeki süreci iyi planlamamız gerekiyor\" yorumunu yaptı.
Çok iyi bir şekilde hazırlık yapacaklarını belirten Fatih Tekke, \"Futbolcularımı kutluyorum. Zor bir maç kayıpsız geçildi. İkinci yarı çok daha sert ve zorlu geçecek. Amacımız Manisaspor\'u alt sıralardan kurtarmak\" ifadelerini kullandı.

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