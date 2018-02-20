Grandmedical Manisaspor'da Budak'tan takıma söz

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de düşme hattında yer alan ve mali sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşayan Grandmedical Manisaspor\'da yeni başkan Gökay Budak ve yönetimi, İstanbulspor maçı öncesi futbolcularla bir araya geldi.

Manisaspor Kulübü Başkanı Budak, yaşanan sıkıntıları hafifletmek için futbolculara söz verdi. Budak, 2\'nci Başkan Şener Özten, Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Engin Uzun, yöneticilerden Süleyman Akmangal, Cumhur Köseoğlu, Mustafa Murat Ünlü, Gökhan İzmirlioğlu ile Serkan Özşen, yarın deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçı öncesi siyah-beyazlı ekibi Tarık Almış Spor Tesisleri\'nde ziyaret etti.

Futbolcularla tek tek tanışan Gökay Budak, kulübün yaşadığı sıkıntıları yakından bildiğini ifade ederek, \"Bu sıkıntıları aşmak için gereken neyse yapacağız. Artık kendi içinde birbirine küsen bir kulüp değil, futbolcusuyla birbirine barışık ve birlikte hareket eden bir kulüp haline geleceğiz. Her şeye rağmen bu takımda top koşturan tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum. Önemli olan zor zamanlarda takımınla birlikte olmaktır. Bu konuda hem futbolcularımızı hem de teknik direktörümüz Taner Taşkın\'ı tebrik ediyoruz\'\' dedi.

Budak, konuşmasının ardından futbolcularla sohbet etti.

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