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Spor

Grandmedical Manisaspor'da Budak kararlı

MANİSA, (DHA) SPOR Toto 1

10 Nisan 2018 16:53

MANİSA, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'den 2. Lig\'e düşmesi kesinleşen, borçları nedeniyle uçurumun kenarında olan Grandmedical Manisaspor\'da şubat ayında başkanlığa seçildikten sonra 6 yöneticisinin istifa ettiği Gökay Budak, uyuyan devi uyandırmak istediğini söyledi.
Göreve talip olduktan sonra mali sorunlara çözüm bulamadığı için istifaya davet edilen Budak, kentteki bir yerel kanala yaptığı açıklamada, \"Ben olmasaydım ya eski yönetim devam edecekti ya da reklam peşinde koşan, bir kere de olsa gazetede haberlere çıkmak isteyen bir şizofren kesim olacaktı. Çok paralı birileri geldi de illa başkan olacağım diye tutturmadım. Son zamana kadar bekledim. Uyuyan devi uyandırmak istiyoruz. Götürebildiğim yere kadar götürmeye çalışacağım. Manisaspor\'u kurtaracağına inandığım birileri gelirse bırakırım. Büyüklerimiz bir babayiğit arıyorsa o da benim\" dedi.

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