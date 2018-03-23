Grandmedical Manisaspor'da 6'ncı istifa

MANİSA, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'de borçları yüzünden aldığı toplam 9 puan silme cezası ve takımdan ayrılan isimlerin de etkisiyle kümede kalma yarışında erken havlu atıp yola gençlerle devam eden Grandmedical Manisaspor\'da yeni seçilen yönetimde kopmalar sürüyor. 18 Şubat\'taki olağanüstü kongrede göreve geldikten sonra mali sıkıntılara çözüm bulamayan yeni yönetimde 5 yöneticinin ardından 2\'nci Başkan Şener Öztan da istifa etti. Hafta başında Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Engin Uzun, Proje ve Yatırımlar Sorumlusu Mustafa Murat Ünlü, Bilet ve Passolig Sorumlusu Cumhur Köseoğlu, Taraftar Sorumlusu Gökhan İzmirlioğlu, Resmi Kurumlarla İlişkiler ve Hukuk İşleri Sorumlusu Serkan Özşen\'in noter kanalıyla görevi bıraktığı Tarzan\'da Özten\'in de dilekçesini kulübe göndereceği kaydedildi.

Yüksek borç yükü ve FIFA kıskacıyla uçurumun kenarında olan, devre arasında 10, geçtiğimiz haftalarda da Perovic, Mikic, Bakaki, Abdulkadir\'le yollarını ayıran siyah-beyazlılarda Sebaihi de vedaya hazırlanıyor. Takımda 1.5 sezondur forma giyen Cezayir asıllı Fransız orta saha oyuncusunun antrenmanlara çıkmadığı, ülkesine dönme kararı aldığı öğrenildi. Maaş sözleri tutulmayınca personelin de büyük sıkıntı yaşadığı kulüpte malzemeciler, güvenlik görevlileri ve A takımın şoförü işten ayrıldı. Antrenman malzemelerinin temizlenmesi konusunda büyük sorun var. Kalan personelin endişeli bir bekleyiş içinde olduğu kulüpte tesislerdeki sıcak su sıkıntısı da halen çözülemedi.