Grandmedical Manisaspor seferberlik ilan etti

MANİSA, (DHA) - YAŞANAN ekonomik kriz yüzünden tam 11 futbolcusunu kaybeden TFF 1\'inci Lig ekibi Grandmedical Manisaspor, transfer yasağını açmak için seferberlik ilan etti. Yaklaşık 6.5 milyon TL\'yi bulan borç yüzünden takviye yapamayan siyah-beyazlıların vali, belediye başkanları, milletvekilleri, iş adamları ve taraftarlardan yardım istediği belirtildi. 31 Ocak\'ta bitecek transfer dönenime kadar yasağı kaldırmayı planlayan yönetimin ilk olarak Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer\'den randevu talep ettiği kaydedildi. Yarın Vali Güvençer\'le görüşmeyi planlayan kurmayların, yapılacak toplantının ardından yol haritasını belirleyecekleri bildirildi. Transfer döneminin bitimine 6 gün kala tüm dinamikleri harekete geçirmeyi hedefleyen Manisaspor\'da teknik direktör Taner Taşkın\'ın da yasak getiren eski futbolcuları ikna etmeye çalışacağı bildirildi.

Taşkın\'ın 2015-2016 sezonunda şampiyon yaptığı Manisaspor\'da görev alan öğrencileri Ozan Sol, Mertan, Erman, Bahattin, Uğur, Timur gibi futbolcularla en kısa sürede görüşme yapacağı kaydedildi. 11 Şubat\'ta olağanüstü genel kurul kararı alan Başkan Abdullah Mergen\'in bu 1 haftalık süreci iyi yönetmek istediği ve takıma az da olsa nefes aldırmayı planladığı öğrenildi. Paralarını alamadıkları gerekçesiyle idmana çıkmayan mevcut takımın, pazar günü deplasmanda oynanacak Samsunspor karşılaşmasına gidip gitmeyeceği de henüz netleşmedi. Futbolcuların, yönetimin verdiği sözleri tutmasını beklediği ifade edildi. Tarihinin en zor günlerini yaşayan Ege ekibinde Berkay, Meye, Mikic, Perovic, Dimov, Emrullah, Zahit, İsmail, Atiemwen, Metin ve Fahri takımdan ayrılmıştı.