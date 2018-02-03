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Spor

Grandmedical Manisaspor rahatladı

MANİSA, (DHA) SPOR Toto 1

03 Şubat 2018 15:56

MANİSA, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig’de evinde Gaziantepspor\'u 3-1 yenerek nefes alan Grandmedical Manisaspor umutlandı. Düşme hattında yer alan siyah-beyazlılarda teknik direktör Taner Taşkın çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Gaziantepspor\'u iyi analiz ettiklerini belirten Taşkın, \"Gaziantepspor genç bir takım. Skor ne olursa olsun iştahla futbol oynuyorlar. Oyuncularıma erken gol bulursak maçı koparabileceğimizi söylemiştim. Biz de 3. ve 6. dakikalarda golleri attık, rahatladık\" dedi. 
İkinci yarıda kırılgan bir yapıya büründüklerini anlatan Taner Taşkın, \"Son haftalarda defansif bir anlaşıyla mücadele ediyorduk. Gaziantepspor\'a karşı biraz daha önde basabildik. Ancak önde oynadığımız zaman da fiziksel olarak düşüş yaşadık, golü yedik. İki haftadan beri gol yediğimiz zaman panik yapıyoruz. Ancak sonuçta çok kritik bir galibiyete imza attık. Futbolcularımı kutluyorum\" diye konuştu.
Puanını 14\'e çıkaran siyah-beyazlılar gelecek hafta Boluspor\'la deplasmanda karşılaşacak. 
 

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