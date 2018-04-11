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Spor

Grandmedical Manisaspor, hurda eşyaları satıyor

MANİSA, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'de küme düşmesi kesinleşen, içinde bulunduğu mali tablo nedeniyle tarihi bir uçurumun kenarına gelen Grandmedical Manisaspor, 19 Mayıs Stadı'nda bulunan hurda eşyaları sattı

11 Nisan 2018 16:26

MANİSA, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'de küme düşmesi kesinleşen, içinde bulunduğu mali tablo nedeniyle tarihi bir uçurumun kenarına gelen Grandmedical Manisaspor, 19 Mayıs Stadı\'nda bulunan hurda eşyaları sattı. Yaşadığı krizleri aşamayıp borçları yüzünden FIFA kıskacında olan siyah-beyazlılarda eski yönetimlerin döneminden kalma hurdalık malzemeler satışa çıktı. Başkan Gökay Budak\'ın, 19 Mayıs Stadı\'nda bulunan eski eşya ve malzemeleri hurdacıya 5 bin 200 TL\'e sattığı öğrenildi. Şubat ayında seçildikten sonra ödemelerde güçlük yaşayınca kısa sürede 6 ismin istifa ettiği yönetimin, SGK ve vergi borcu yapılandırılmasının bozulmaması için önümüzdeki günlerde 400 bin TL civarında ödeme yapması gerektiği belirtildi.
Elindeki futbolcuları kaybeden Manisaspor, ligde altyapı ağırlıklı kadroyla mücadele ediyor.

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