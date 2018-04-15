Grandmedical Manisaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-6

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Ahmet Şimşek (xx), Sezgin Çınar (xx)

GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Zafer (x) - Hüseyin Tok (xx), Akın (x) (Dk. 58 Ömer Atış x), Berk (x)(Dk. 83 Bayram x), Alper(x) (Dk.68 Furkan x), Ulaş (xx), Asım (x), İlkay (xx), Kemal (x), Ömer Buğdaycı (xxx), Kaan Miray (x)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan Canbazoğlu (xx) - Tolga (xx), Acka (xxx), Lokman (xx), Hakan Arslan (xx), Burhan (xxx) (Dk. 74 Savage xx), Jasmin Scuk (xxx), Taylan (xx), Metin (xx) (Dk. 46 Abdulkadir xxx), Erhan(xxx) (Dk. 85 Osman), Mert Nobre (xxx)

GOLLER: Dk. 27 Ömer Buğdaycı (Manisapor), Dk. 49 ve 87 Nobre, Dk. 64 Abdulkadir, Dk. 72 Jasmin Scuk, Dk. 76 ve 84 Erhan (BŞB Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Ömer Buğdaycı, İlkay (Manisaspor)

SPOR Toto 1. Lig\'den düşmesi kesinleşen Granmedical Manisaspor, evinde Play-Off umudunu sürdürmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor\'a 6-1 mağlup oldu. Manisa\'nın golünü 27. dakikada Ömer Buğdaycı, konuk ekibin gollerini ise 49 ve 87. dakikalarda Nobre, 64. dakikada Abdülkadir, 72. dakikada Jasmin Scuk, 76 ve 84. dakikalarda Erhan attı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Erzurumspor atağında Lokman\'nın ceza sahası dışından verdiği pasa yükselen Burhan\'ın kafa vuruşu kornere çıktı.

22. dakikada Erzurumsporlu Burhan\'ın sağ taraftan gönderdiği topla buluşan Taylan\'ın kale çektiği şut üst direkten auta çıktı.

27. dakikada gelişen Manisasspor atağında Alper\'in ceza sahası çizgisinden verdiği pasla kale önünde buluşan Ömer Buğdaycı\'nın kale gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-0.

49. dakikada Erzurumspor\'un beraberlik golü geldi. Erzurumspor atağında Burhan\'ın sol taraftan verdiği pasla buluşan Nobre fileleri havalandırdı: 1-1.

55. dakikada Erzurumsporlu Erhan\'ın ceza sahası dışından kale önüne gönderdiği topa yükselen Nobre\'nin kafa vuruşu üst direkten geri döndü.

64. dakikada Erzurumspor’un serbest vuruşunu kullanan Abdulkadir\'in direk kaleye gönderdiği top Manisaspor barajınıda geçerek ağlarla buluştu: 1-2.

72. dakikada Erzurumspor\'un 3. golü geldi. Erzurumsporlu Burhan\'ın sol taraftan kale önüne gönderdiği top defanstan döndü. Defanstan dönen topu önünde bulan Jasmin Scuk\'un direk kale gönderdiği top ağlara gitti: 1-3.

76. dakikada üst üste ataklar ile Manisaspor\'un kalesini yoklayan Erzurumspor\'da Nobre\'nin verdiği pasla kale önünde buluşan Erhan\'ın şutu top ağlarla buluştu: 1-4.

84. dakikada orta sağdan aldığı topu kale önüne kadar götüren Erzurumsporlu Erhan\'ın kale gönderdiği top kaleciyi de geçerek ağlara gitti. 1-5.

87. dakikada Erzurumspor\'un kazandığı korneri kullanan Osman\'ın kale önüne gönderdiği topa yükselen Nobre\'nin kafayla vuruşu skoru belirledi: 1-6.