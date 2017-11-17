Grandmedical Manisaspor 1 puana düştü

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) - TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor\'a FIFA tarıfından kesildiği öğrenilen 6 puan silme cezası TFF tarafından uygulandı. Daha önce Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getirememesi nedeniyle 3 puanı silinen siyah-beyazlı kulüp, şimdi de eski futbolcusu Makukula\'ya olan 6.5 milyon TL\'lik borcu nedeniyle FIFA kanalıyla 6 puanından olunca ikinci şoku yaşadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından puan tablosuna işlenen cezalar sonrası toplam 9 puanını kaybeden Grandmedical Manisaspor, ligde 1 puanla, kurtuluş hattının 10 puan gerisinde son sıraya demir attı. Manisaspor yönetimi konu hakkında henüz açıklama yapmadı.

KONUK ELAZIĞSPOR

Borçları nedeniyle aldığı puan silme cezalarıyla TFF 1\'inci Lig\'de dibe demir atan Manisaspor, yarın evinde Elazığspor ile karşılaşacak. 19 Mayıs Stadı\'nda saat 13:00\'te başlayacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek. Maçın biletleri 1965 kapalı alt tribün ve misafir tribün 3 TL, Tarık Almış VIP tribünü 8 TL olarak belirlendi. Tarzan ve kale arkası tribünleri açılmayacak.

Siyah-beyazlılarda Göztepe ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Hüseyin\'in yanı sıra tedavileri süren Uğur ve Mehmet Enes kadroda yer almayacak. Gabon Milli Takımı\'na giden Axel Meye\'nin durumu ise belirsiz.