Grandmedical Manisaspor - Ümraniyespor: 0-2

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Engin Erdem (xx), Gökhan Bancın (xx)

GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Emrullah (x) - Dimov (xx), Metin Yüksel (x) (Dk. 68 Fahri x), İsmail Haktan (xx)(Dk. 59 Sebaihi x), Axel Meye (xx), Abdulkadir (x), Perovic (xx), Atiemwen (x), Mustafa Sevgi (xx), Berkay (x) (Dk. 77 Ümit Yasin x), Hikmet (xx)

ÜMRANİYESPOR: Burak (xxx) - Christopher (xxx), Timur (xxx), Vasilogiannis (xxx), İbrahim (xx), Mehmet Sedef (xx), Oğuz (xx), Cleyton Silva (xxx) (Dk. 88 Bulut), Merthan (xx), Drole (xx)(Dk. 77 Serdar x), Emircan (xxx) (Dk. 82 Samet x)

GOLLER: Dk. 9 Vasilogiannis, Dk. 50 Emircan (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Berkay (Grandmedical Manisaspor) - Merthan, Timur (Ümraniyespor)

TFF 1\'inci Lig\'de düşme hattından kurtulmaya çalışan Grandmedical Manisaspor, kendi sahasında lider Ümraniyespor\'a yenilmekten kurtulamadı: 0-2. Konuk ekibin gollerini 9\'uncu dakikada Vasilogiannis ile 50\'inci dakikada Emircan kaydetti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde oynadığı 3\'üncü maçta ilk kez yenilgiyle tanışan Tarzan, bu skorla 7 puanla düşme barajında kaldı. Yenilmezlik serisini 7 haftaya çıkaran Ümraniyespor ise 21 puana ulaşarak zirvedeki yerini korudu.

9\'uncu dakikada konuk ekip golü buldu. Ümraniyespor\'un atağında Oğuz\'un verdiği pası ceza sahası içerisinde önünde bulan Vasilogiannis\'in kaleye çektiği şut, Emrullah\'ı aşarak ağlarla buluştu: 0-1.

19\'uncu dakikada Manisasporlu Metin Yüksel\'in ceza sahası dışından kale önüne gönderdiği topa yükselen Perovic kafayı vurdu, top kalecide kaldı.

42\'nci dakikada Manisapor\'un kazandığı serbest vuruşunu kullanan Berkay\'ın kale önüne gönderdiği topa Perovic dokundu, meşin yuvarlak defanstan geri döndü.

İlk yarı bu skorla bitti.

47\'nci dakikada Manisasporlu Axel Meye sol çaprazdan sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.

50\'nci dakikada fark 2\'ye çıktı. Ümraniyespor atağında Oğuz\'un ceza sahası dışından pasını önünde bulan Emircan\'ın kaleye şutu ağlara gitti: 0-2.

62\'nci dakikada Manisaspor atağında Sebaihi\'nin kullandığı serbest vuruşa altı pas içinde iyi yükselen Perovic\'in kafa vuruşunu kaleci Burak kornere çeldi.

76\'ncı dakikada Manisaspor atağında kale önünde topa yükselen Perovic\'in kafayla vuruşunu Ümraniyesporlu Timur son anda çizgiden çıkardı.

Maç konuk ekibin 2-0 galibiyetiyle sonuçlandı.