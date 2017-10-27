Grandmedical Manisaspor - Hatayspor: 1-0

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Arkın Akgöl (xx), Sezgin Çınar (xx)

GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Göktuğ (xx) – Hüseyin (xx), Sebaihi (xx), Mikic (xx), Akın (xx) (Dk. 67 Atiemwen xx), Ümit Yasin (xx), Fahri (xxx) (Dk. 90 İsmail Haktan), Asım (xx), Zahit (xx) (Dk. 76 Metin Yüksel x), Ömer (xx), Bakaki (xxx)

HATAYSPOR: Ömer Alıcı (x) - Mehmet Tayfun (xx), Soner (xx), Oğuz Kocabal (xx) (Dk. 63 Hamza x), Ömer Kızıldağ (x) (Dk. 84 Sadi), Mehmet Albayrak (xx), Yılmaz (x), Köksal (xx), Ömer Tunç (x), Sergen (x), Oğuz Kaan (x) (Dk. 74 Taha x)

GOL: Dk. 55 Bakaki (Grandmedical Manisaspor)

SARI KARTLAR: Soner, Yılmaz, Hamza (Hatayspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Tur maçında Grandmedical Manisaspor, evinde konuk ettiği TFF 2\'nci Lig temsilcisi Hatayspor’u 1-0 mağlup ederek adını son 32 takım arasına yazdırdı. 19 Mayıs Stadı’ndaki karşılaşmanın tek golünü 55\'inci dakikada Bakaki attı. Kupada önceki turda da Arsinspor’u 4-1’le geçen Tarzan, sahaya yedek ağırlıklı kadroyla çıktı.

8\'inci dakikada Hatayspor atağında Ömer Tunç’un ceza sahası dışından ortasına yükselen Mehmet’in kafayla vurduğu top üst direkten döndü. Geri dönen topu defans uzaklaştırdı.

34\'üncü dakikada gelişen Manisaspor atağında Bakaki’nin ceza sahası dışında pasında topla buluşan Fahri’nin kaleye çektiği şut kalecide kaldı.

52\'nci dakikada Hatayspor atağında ceza sahası dışından Mehmet’in verdiği pasla röveşataya çıkan Oğuz Kocabal’ın kaleye gönderdiği top kalecide kaldı.

55\'inci dakikada Manisaspor öne geçti. Ceza sahası içerisinde Zahit’in arkaya kafayla aktardığı topa Bakaki havada voleyi çakıp ağları havalandırdı: 1-0.

61\'inci dakikada Hatayspor’da Köksal’ın ortasına Mehmet iyi yükselip kafayı çaktı, Manisasporlu Ümit Yasin topu çizgiden çıkardı.

Maç 1-0 ev sahibinin üstünlüğüyle sonuçlandı.