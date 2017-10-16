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Spor

Grandmedical Manisaspor - Denizlispor: 1-1

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) STAT: Manisa 19 Mayıs Stadı HAKEMLER: Zorbay Küçük(xx), Mehmet Şahan Yılmaz(xx), Murat Temel(xx) GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Emrullah(x) – Hikmet (x), Dimov (xx), Ümit Yasin (x), Atiemwen (xx), Berkay (x), Bakaki (x) (Dk

16 Ekim 2017 23:36

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

STAT: Manisa 19 Mayıs Stadı

HAKEMLER: Zorbay Küçük(xx), Mehmet Şahan Yılmaz(xx), Murat Temel(xx)

GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Emrullah(x) – Hikmet (x), Dimov (xx), Ümit Yasin (x), Atiemwen (xx), Berkay (x), Bakaki (x) (Dk. 46 Zahit x), Mustafa Sevgi(x) (Dk. 63 Metin Yüksel x), Axel Meye (xx), Abdulkadir (xxx), Perovic(x)

DENİZLİSPOR: Asil Kaan (xx) - Taha Can (xx), Ömer Alp (xxx), Ziya (xx) (Dk. 87 Moritz), Kerem Can (xx), Yasin Ozan (xx) (Dk. 71 Cihan Özkaymak x), Kappel (xxx), Burak (xx), Taşkın (xx), Anıl (xxx) (Dk. 62 Sankoh x), Barış (xx)

GOLLER: Dk. 4 Kappel (Denizlispor), Dk. 65 Abdulkadir (Grandmedical Manisaspor)

SARI KARTLAR: Axel Meye, Emrullah, Mustafa Sevgi (Grandmedical Manisaspor), Kappel, Burak, Taşkın, Ziya, Sankoh (Denizlispor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Ümit Yasin (Grandmedical Manisaspor)

TFF 1. Lig’de düşme hattından sıyrılmaya çalışan Grandmedical Manisaspor ve Denizlispor’un oynadığı Ege derbisinden gülen çıkmadı: 1-1.

19 Mayıs Stadı’nda oynanan maçta Denizlisporlu Kappel’in 4. dakikada attığı gole Manisaspor 65. dakikada Abdülkadir’le karşılık verdi. Ev sahibinde Ümit Yasin, 90+2. dakikada kırmızı kart gördü. Bu skorla galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Tarzan’da Teknik Direktör Fatih Tekke, ilk maçına çıkarken Denizlispor’un teknik patronu Reha Erginer, eski takımına rakip oldu. Karşılaşma sonrasında AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ile Denizlispor yöneticileri arasında tartışma yaşandı. Tartışma iki gurubun yöneticilerini araya girmesiyle sona erdi.

4. dakikada konuk ekip öne geçti. Manisaspor ceza sahası içerisinde Anıl’ın verdiği pasla buluşan Kappel’in kaleye şutu ağlarla buluştu: 0-1.

32. dakikada Denizlisporlu Barış’ın serbest vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

35. dakikada Manisaspor’un kazandığı serbest vuruşu kullanan Mustafa Sevgi’nin kaleye gönderdiği şut az farkla sol direkten auta çıktı.

İlk yarı bu skorla bitti.

65. dakikada skor eşitlendi. Manisasporlu Axel Meye’nin düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Abdulkadir ’in direkt kaleye şutu ağlara gitti: 1-1.

69. dakikada Manisapor atağında Zahit’in pasıyla ceza sahasına girem Abdulkadir’in şutu auta çıktı.

90+2. dakikada Manisasporlu Ümit Yasin ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Maç 1-1 bitti.

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