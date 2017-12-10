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Spor

Grandmedical Manisaspor - Altınordu: 1-2

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) STAT: 19 Mayıs HAKEMLER: Erkan Engin (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx), Murat Temel (xx) GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Göktuğ (xx) - Abdülkadir (xx), Mikic (x), Hikmet (x), Mustafa (x), Miray (x) (Dk

10 Aralık 2017 20:55

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Erkan Engin (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx), Murat Temel (xx)
GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Göktuğ (xx) - Abdülkadir (xx), Mikic (x), Hikmet (x), Mustafa (x), Miray (x) (Dk. 86 Metin), Atiemwen (xx), Berkay (x) (Dk. 80 Asım), İsmail Haktan (xx), Sebaihi (x) (Dk. 76 Bakaki), Perovic (xx)
ALTINORDU: Erce (xx) - Caner (x), Uğur (xx), Recep (xxx), Yusuf Acer (xxx), Barış (xx) (Dk. 63 Murat xx), Deniz (xx), Rıdvan (xxx), Kerim Avcı (xxx), Erdoğan (xx) (Dk. 82 Seydi), Fatih (xx) (Dk. 70 Mirkan xxx)
GOLLER: Dk. 20 (P) Kerim Avcı, Dk. 76 Mirkan (Altınordu) - Dk. 50 Perovic (Manissapor)
SARI KARTLAR: Mustafa, İsmail Haktan, Hikmet (Manisaspor) - Deniz, Caner, Recep, Fatih, Uğur, Mirkan (Altınordu)
KIRMIZI KART: Dk. 20 Mustafa (Manisaspor) - Dk. 70 Caner (Altınordu)

TFF 1\'inci Lig\'de son 7 maçından galibiyet çıkaramayan ve düşüşe geçen Altınordu, kötü gidişata Manisaspor deplasmanında dur dedi: 1-2. Maçın 20\'nci dakikasında Kerim\'in penaltı golüyle öne geçip ilk yarıyı 1-0 galip tamamlayan kırmızı-lacivertlilere, 50\'nci dakikada Perovic karşılık verdi. Ancak son sözü söyleyen Mirkan, İzmir ekibine 3 puanı getirdi. Ev sahibi Manisaspor\'da Mustafa 20\'nci dakikada, konuk Altınordu\'da ise Caner 70\'inci dakikada kırmızı kart gördü. Altınordu bu sonuçla puanını 19\'a çıkarark Play-Off için umutlandı. Manisaspor ise 8 puanda kalıp düşme hattından uzaklaşamadı. 

8\'inci dakikada Sebaihi’nin yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta Altınordu kalecisi Erce gole izin vermedi. 
20\'nci dakikada Altınordu öne geçti, Manisaspor 10 kişi kaldı. Ceza sahası içinde Barış Alıcı\'yı düşüren Mustafa Sevgi hem penaltıya sebebiyet verdi hem de kırmızı kart gördü. Atışı kullanan Kerim Avcı, İzmir temsilcisini öne geçirdi: 0-1. 
29\'uncu dakikada Barış\'tan aldığı topla Manisaspor ceza sahasına hareketlenen Rıdvan pasını Erdoğan\'a aktardı. Erdoğan\'ın sol çaprazdan şutu auta gitti. 
45\'inci dakikada Sebaihi’nin ara pasında topla buluşan İsmail Haktan ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, top yandan auta çıktı.
50\'nci dakikada Manisaspor beraberliği sağladı. Atiemwen savunmanın arkasına çıkardı, İsmail Haktan soldan arka direğe yerden kesti, Perovic bomboş durumda topa ayak koydu: 1-1.
70\'inci dakikada bu kez Altınordu 10 kişi kaldı. Topa elle müdahale eden Caner kinici sarı karttan kızardı.
76\'ncı dakikada Altınordu bir kez daha öne geçti. Erdoğan çok sert vurdu, kalecinin zorlukla çeldiği topu kontrol eden Mirkan sol kenara oynayıp altı pasa hamle yaptı. Yusuf Acer\'in ortasına, Mirkan kafayı vurdu: 1-2.
90+5\'inci dakikada Perovic ceza sahası sol çaprazından falsolu uzak köşeye vurdu, kaleci Erce topu kornere çeldi.

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