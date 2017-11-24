Grandmedical Manisaspor - Adana Demirspor: 2-1

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Adulkadir Bitigen (x), Arkın Akgöl (xx), Emin Yıldırım (xx)

GRANDMEDİCAL MANİSASPOR: Göktuğ (xx) - Metin (xx), İsmail Haktan (xx), Meye (xx (Dk. 62 Zahit Fındık xx), Mikic (xxx), Abdulkadir (xx), Perovic (xxx) (Dk. 90+5 Asım), Dimov (x), Ümit Yasin (xx), Berkay (xx), Kağan Miray (xx) (Dk. 81 Bakaki)

ADANA DEMİRSPOR: İsmail Şahmalı (x) - Tolgahan (xx), Sezer(xx), Yiğit İncedemir (x), Lalawele (x), Lingane (xx), Joseph (xx), Tambe (xxx), Abdulkadir Parmak (x), Erhan (x), Mendy (x)(Dk. 79 Atabey x),

GOLLER: Dk.14 Mikic, Dk. 63 (Pen) Perovic (Manisaspor), / Dk. 16 Tambe (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Dimov, Metin, Abdulkadir, Perovic (Manisaspor), Yiğit İncedemir (Adana Demirspor)

TFF 1\'inci Lig\'de 13\'üncü haftanın açılış maçında Grandmedical Manisaspor evinde Adana Demispor\'u 2-1 mağlup etti. Üst üste ikinci galibiyetini alan düşme hattındaki ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 7\'ye çıkarırken, 3 puan özlemi 5 haftaya yükselen Adana temsilcisi 15 puanla 11\'inci sırada kaldı. Manisaspor\'un gollerini 14\'üncü dakikada Mikic, 63\'üncü dakikada penaltıdan Perovic atarken, konuk takımın tek golü 16\'ncı dakikada Tambe\'den geldi. Geçen haftaki Elazığspor maçında taraftarlarla tartışan Manisasporlu İsmail Haktan\'a taraftarlar bu kez karanfil verdi. Maçtan sonra Adana Demirspor teknik sorumlusu Ersel Uzğur, Manisasporlu Perovic ve İsmail Haktan ile gerginlik yaşadı. Araya futbolcuların girmesiyle tartışma yatıştırıldı.

14\'üncü dakikada Manisaspor golü buldu. Abdulkadir’in serbest vuruştan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Mikic, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

16\'ncı dakikada konuk ekip bu gole yanıt verdi. Frikikten Lalawele’nin kale önüne gönderdiği topta defansın hatasını iyi değerlendiren Tambe düzgün bir vuruşla fırsatı değerlendirdi: 1-1.

İlk yarıda başka gol olmadı ve devre 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

50\'nci dakikada Adana Demirspor atağında Lalawele’nin topu kale önüne gönderdi, Tolgahan’ın şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü.

63\'üncü dakikada Manisaspor yeniden öne geçti. Adana Demirsporlu Joseph’in ceza sahası içerisinde Perovic’i düşürmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Perovic kaleciyi avladı: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manisaspor maçı 2-1 kazandı.

(FOTOĞRAFLI)