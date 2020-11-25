Grammy 2021 adayları açıklandı: Beyonce 9 dalda aday olarak rekorunu tazeledi

Müzik dünyasının prestijli ödülleri Grammy'nin 2021 adayları belli oldu. Dokuz dalda aday olan Beyonce, Grammy aday listesinin yıldızı oldu.
Müzik dünyasının en iyilerinin belirlendiği Grammy Ödülleri için 2021 adayları belli oldu. Beyonce, "yılın şarkısı" kategorisinde Black Parade ve Megan Thee Stallion'un Savage parçasına yaptığı remix'le iki defa aday oldu. Beyonce, onun dışında yedi dalda daha aday gösterildi. Beyonce, bu zamana kadar Grammy Ödülleri'nde 79 dalda aday gösterilerek kendi rekorunu tazeledi.
Taylor Swift ve Dua Lipa da altışar dalda aday doldu. 2012'den bu yana ilk kez rock performansı alanında tüm adaylar kadın ya da kadın solistli gruplardan oluştu.
Yılın Albümü
Jhené Aiko – Chilombo
Black Pumas – Black Pumas (deluxe edition)
Coldplay – Everyday Life
Jacob Collier – Djesse Vol 3
Haim – Women in Music Pt III
Dua Lipa – Future Nostalgia
Post Malone – Hollywood’s Bleeding
Taylor Swift – Folklore
Yılın Şarkısı
Beyonce – Black Parade
Roddy Ricch – The Box
Taylor Swift – Cardigan
Post Malone – Circles
Dua Lipa – Don’t Start Now
Billie Eilish – Everything I Wanted
HER – I Can’t Breathe
JP Saxe – If the World Was Ending (feat Julia Michaels)
En İyi Yeni Sanatçı
Ingrid Andress
Phoebe Bridgers
Chika
Noah Cyrus
D Smoke
Doja Cat
Kaytranada
Megan Thee Stallion
En İyi Solo Pop Performansı
Justin Bieber – Yummy
Doja Cat – Say So
Billie Eilish – Everything I Wanted
Dua Lipa – Don’t Start Now
Harry Styles – Watermelon Sugar
Taylor Swift – Cardigan
En İyi Düet Pop Performansı
J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny and Tainy – Un Dia (One Day)
Justin Bieber – Intentions (feat Quavo)
BTS – Dynamite
Lady Gaga with Ariana Grande – Rain on Me
Taylor Swift – Exile (feat Bon Iver)
En İyi Pop Vokal Albümü
Justin Bieber – Changes
Lady Gaga – Chromatica
Dua Lipa – Future Nostalgia
Harry Styles – Fine Line
Taylor Swift – Folklore
En İyi Rock Performansı
Fiona Apple – Shameika
Big Thief – Not
Phoebe Bridgers – Kyoto
Haim – The Steps
Brittany Howard – Stay High
Grace Potter – Daylight
En İyi Rock Albümü
Fontaines DC – A Hero’s Death
Michael Kiwanuka – Kiwanuka
Grace Potter – Daylight
Sturgill Simpson – Sound & Fury
The Strokes – The New Abnormal
En İyi R&B Performansı
Jhené Aiko – Lightning and Thunder (feat John Legend)
Beyoncé – Black Parade
Jacob Collier – All I Need (feat Mahalia & Ty Dolla Sign)
Brittany Howard – Goat Head
Emily King – See Me
En İyi Rap Performansı
Big Sean – Deep Reverence (feat Nipsey Hussle)
DaBaby – Bop
Jack Harlow – What’s Poppin
Lil Baby – The Bigger Picture
Megan Thee Stallion – Savage (remix feat Beyoncé)
Pop Smoke – Dior
En İyi Rap Albümü
D Smoke – Black Habits
Freddie Gibbs & the Alchemist – Alfredo
Jay Electronica – A Written Testimony
Nas – King’s Disease
Royce Da 5’9” – The Allegory
En İyi Latin Pop Albümü
Bad Bunny – YHLQMDLG
Camilo – Por Primera Vez
Kany García – Mesa Para Dos
Ricky Martin – Pausa
Debi Nova – 3:33
En İyi Küresel Albüm
Antibalas – Fu Chronicles
Burna Boy – Twice as Tall
Bebel Gilberto – Agora
Anoushka Shankar – Love Letters
Tinariwen – Amadjar
Yılın Yapımcısı
Jack Antonoff
Dan Auerbach
Dave Cobb
Flying Lotus
Andrew Watt