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Dünya

Grammy 2021 adayları açıklandı: Beyonce 9 dalda aday olarak rekorunu tazeledi

2012'den bu yana ilk kez rock performansı alanında tüm adaylar kadın ya da kadın solistli gruplardan oluştu

25 Kasım 2020 10:00

Müzik dünyasının prestijli ödülleri Grammy'nin 2021 adayları belli oldu. Dokuz dalda aday olan Beyonce, Grammy aday listesinin yıldızı oldu. 

Müzik dünyasının en iyilerinin belirlendiği Grammy Ödülleri için 2021 adayları belli oldu. Beyonce, "yılın şarkısı" kategorisinde Black Parade ve Megan Thee Stallion'un Savage parçasına yaptığı remix'le iki defa aday oldu. Beyonce, onun dışında yedi dalda daha aday gösterildi. Beyonce, bu zamana kadar Grammy Ödülleri'nde 79 dalda aday gösterilerek kendi rekorunu tazeledi. 

Taylor Swift ve Dua Lipa da altışar dalda aday doldu.  2012'den bu yana ilk kez rock performansı alanında tüm adaylar kadın ya da kadın solistli gruplardan oluştu. 

İşte en büyük kategorilerde Grammy 2021 adayları: 

Yılın Kaydı

Beyoncé – Black Parade
Black Pumas – Colors
DaBaby – Rockstar (feat Roddy Ricch)
Doja Cat – Say So
Billie Eilish – Everything I Wanted
Dua Lipa – Don’t Start Now
Post Malone – Circles
Megan Thee Stallion – Savage (remix feat Beyoncé)

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