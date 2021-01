Grammy 2021 adayları açıklandı: Beyonce 9 dalda aday olarak rekorunu tazeledi

Müzik dünyasının prestijli ödülleri Grammy'nin 2021 adayları belli oldu. Dokuz dalda aday olan Beyonce, Grammy aday listesinin yıldızı oldu.

Müzik dünyasının en iyilerinin belirlendiği Grammy Ödülleri için 2021 adayları belli oldu. Beyonce, "yılın şarkısı" kategorisinde Black Parade ve Megan Thee Stallion'un Savage parçasına yaptığı remix'le iki defa aday oldu. Beyonce, onun dışında yedi dalda daha aday gösterildi. Beyonce, bu zamana kadar Grammy Ödülleri'nde 79 dalda aday gösterilerek kendi rekorunu tazeledi.

Taylor Swift ve Dua Lipa da altışar dalda aday doldu. 2012'den bu yana ilk kez rock performansı alanında tüm adaylar kadın ya da kadın solistli gruplardan oluştu.

Yılın Kaydı

Beyoncé – Black Parade

Black Pumas – Colors

DaBaby – Rockstar (feat Roddy Ricch)

Doja Cat – Say So

Billie Eilish – Everything I Wanted

Dua Lipa – Don’t Start Now

Post Malone – Circles

Megan Thee Stallion – Savage (remix feat Beyoncé)

Yılın Albümü

Jhené Aiko – Chilombo

Black Pumas – Black Pumas (deluxe edition)

Coldplay – Everyday Life

Jacob Collier – Djesse Vol 3

Haim – Women in Music Pt III

Dua Lipa – Future Nostalgia

Post Malone – Hollywood’s Bleeding

Taylor Swift – Folklore

Yılın Şarkısı

Beyonce – Black Parade

Roddy Ricch – The Box

Taylor Swift – Cardigan

Post Malone – Circles

Dua Lipa – Don’t Start Now

Billie Eilish – Everything I Wanted

HER – I Can’t Breathe

JP Saxe – If the World Was Ending (feat Julia Michaels)

En İyi Yeni Sanatçı

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

En İyi Solo Pop Performansı

Justin Bieber – Yummy

Doja Cat – Say So

Billie Eilish – Everything I Wanted

Dua Lipa – Don’t Start Now

Harry Styles – Watermelon Sugar

Taylor Swift – Cardigan

En İyi Düet Pop Performansı

J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny and Tainy – Un Dia (One Day)

Justin Bieber – Intentions (feat Quavo)

BTS – Dynamite

Lady Gaga with Ariana Grande – Rain on Me

Taylor Swift – Exile (feat Bon Iver)

En İyi Pop Vokal Albümü

Justin Bieber – Changes

Lady Gaga – Chromatica

Dua Lipa – Future Nostalgia

Harry Styles – Fine Line

Taylor Swift – Folklore

En İyi Rock Performansı

Fiona Apple – Shameika

Big Thief – Not

Phoebe Bridgers – Kyoto

Haim – The Steps

Brittany Howard – Stay High

Grace Potter – Daylight

En İyi Rock Albümü

Fontaines DC – A Hero’s Death

Michael Kiwanuka – Kiwanuka

Grace Potter – Daylight

Sturgill Simpson – Sound & Fury

The Strokes – The New Abnormal

En İyi R&B Performansı

Jhené Aiko – Lightning and Thunder (feat John Legend)

Beyoncé – Black Parade

Jacob Collier – All I Need (feat Mahalia & Ty Dolla Sign)

Brittany Howard – Goat Head

Emily King – See Me

En İyi Rap Performansı

Big Sean – Deep Reverence (feat Nipsey Hussle)

DaBaby – Bop

Jack Harlow – What’s Poppin

Lil Baby – The Bigger Picture

Megan Thee Stallion – Savage (remix feat Beyoncé)

Pop Smoke – Dior