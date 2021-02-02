Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 424 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 692 lira, cumhuriyet altını da 2 bin 828 liradan satılıyor.

Dün dolar kurunun son altı ayın en düşüğüne gerilemesine paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 429,9 liradan tamamladı.



Gram altın, yeni güne de dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybıyla başlamasının ardından saat 12.20 itibarıyla önceki 424 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu

Aynı dakikalarda çeyrek altın 692 lira, cumhuriyet altını da 2 bin 828 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.847 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, altının ons fiyatında ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışıyla birlikte 1.840-1.860 dolar bandında yatay hareketlerin devam ettiğini belirterek, dün gümüşün ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle değer kazanan altının ons fiyatının bugün, gümüşün ons fiyatı ile birlikte gerilediğini ifade etti.

Gümüşün ons fiyatı dün yüzde 6,5 değer kazanmasının ardından bugün yüzde 3,2 azalışla 27,9 dolardan işlem görüyor.