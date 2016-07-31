Gram altının da sahtesini yaptılar!

Fiyatlardaki yükselişle birlikte son dönemde tüketiciler tarafından büyük rağbet gören gram altın, kalpazanların yeni gelir kapısı oldu.

İngiltere'deki referandumdan çıkan Brexit sonucunun piyasalarda neden olduğu etki ile altının gram fiyatının 130 liraya kadar çıkması gerek takı, gerek yatırım için altın alan vatandaşları "çeyrekten" gram altına yönlendirdi.

Bunu fırsat bilen kalpazanlar da daha önce halkı dolandırmak için ürettikleri bilezik ve çeyrek altını bırakıp gram altın basmaya başladı.

Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki sert yükseliş ve düşüşlerin kalpazanların vatandaşları dolandırmak için aktif bir şekilde piyasaya girmesini sağladığını söyledi.

Nasıl anlaşılır?

Memiş, 24 ayar gram altının sahtesine sık sık denk geldiklerine işaret ederek, "Kalpazanlar gram altının birebir benzerini yapıyorlar. Dışı sarı, normal kabında oluyor. Ama kestiğimiz zaman içinin gümüş olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

Kuyumcular ya da vatandaşların şüphelendikleri altını kesmeden, test etmeden sahte olduğunu anlamalarının çok zor olduğunu vurgulayan Memiş, ağırlığı normalde 1 gram olan gram altının sahtesinin teraziye konulduğu zaman 0,75 gram civarında geldiğini dile getirdi.

İslam Memiş, kalpazanların sahte altın satarken bazı taktikler uyguladığını söyledi.

Tüketicilere tanımadıkları insanlardan değil, sadece kuyumculardan altın almaları tavsiyesinde bulunan Memiş, vatandaşların özellikle hastane kapılarında dolandırıldığını dile getirdi.

Memiş, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"Örneğin hastanede tesadüfen bir yakınınızı ziyarete gittiniz. Hastane kapısında otururken yanınıza bir kalpazan geliyor ve 'İçeride hastam var, para ödemem lazım. Yanımda param yok, bunu bozar mısın?' diyerek gram altın veriyor. Tabi siz de yardımcı olmak adına altını alıp karşılığında para veriyorsunuz. Ama kuyumcuya geldiğinizde sahte olduğunu anlıyorsunuz."