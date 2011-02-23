-GRAM ALTINDAN SONRA GRAM GÜMÜŞ İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - Fiyatı son 30 yılın en yüksek değerine ulaşan gümüş, yatırım aracı olarak altın gibi talep görmeye başlayınca gram şeklinde üretilmeye başlandı. Külçe gümüşler, yatırım araçları piyasasında yer almaya hazırlanıyor. İstanbul Altın Rafinerisi (İAR), vatandaşlardan gelen talep üzerine yeni bir yatırım enstrümanı olarak gram gümüş üretimine başladı. İAR'ın 10, 20, 50 ve 100 gramlık külçe gümüşleri, beklenenin üzerinde talep görünce, İAR da satış ve gümüş hesabı için bankalarla görüşmelere başladı. İAR Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Halaç, gümüşün altına karşı daha çok değer kazanmasının yatırımcıda ilgi uyandırdığını ifade ederek, çoğunlukla takı amaçlı kullanılan gümüşün yatırım aracı olarak piyasada pek bulunmadığını, bu ihtiyacı gidermek üzere külçe gümüş üretimine başladıklarını kaydetti. Halaç, gram gümüşleri internet üzerinden satışa sunduklarını belirterek, ''Halktan gümüş yatırımına büyük bir talep var. Yeni çıkmasına rağmen talep çok iyi. Külçe gümüşler, beklenenin üzerinde talep gördü. Talep daha da artarsa banka kanalıyla satış yapabiliriz, gümüş hesabı uygulamasına da geçebiliriz. Bu konuda bankalarla görüşmeler yapacağız'' şeklinde konuştu. Külçe gümüşlerin az da olsa kuyumcu ve gümüşçülerde de bulunabildiğini ifade eden Halaç, önümüzdeki günlerde gram platin ve paladyum külçe üretimi yaparak kuyumcular aracılığıyla piyasaya sunabileceklerini bildirdi. -''2009'A GÖRE GEÇEN YIL 3 MİSLİ DAHA FAZLA GRAM ALTIN SATTIK''- Özcan Halaç, şu anda bazı vatandaşların daha da artacağı beklentisiyle elindeki altını satmadığını, bazılarının da fiyatın yüksekliğinden dolayı alım yapmadığını, piyasada bir durgunluk olduğunu belirterek, altın fiyatlarının; global krizin etkisi, kağıt paraya olan güvenin azalması, enflasyon oluşacağı beklentisi ve dünyadaki ekonomik tansiyonun artması nedeniyle yükseldiğini, emtiaya olan talebin de bu etkenlerden dolayı arttığını anlattı. 2009'a göre geçen yıl 3 misli daha fazla gram altın sattıklarını bildiren Halaç, ABD, Avrupa, Ortadoğu ve Hindistan'a gram altın ihraç ettiklerini, bu bölgelerde ihracat çalışmalarına ağırlık vereceklerini kaydetti. Halaç, ''Şu anda dünyada yatırım için özellikle külçe altın isteniyor. Gram altınlar, söz konusu bölgelerde kuyumcu ve yatırım fonları aracılığıyla vatandaşlara yayılacak. Avrupa'da bu yıl en az 3-4 misli artış sağlarız'' dedi.