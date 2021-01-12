Gram altın yükselişe geçti

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 445,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 730 lira, cumhuriyet altını da 2 bin 975 liradan satılıyor.

Dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 444 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 445,5 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 730 lira, cumhuriyet altını da 2 bin 975 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.857 dolar seviyesinden alıcı buluyor.