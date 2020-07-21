Gram altın yeni rekora imza attı

Piyasalardaki bol likidite ve güven liman arayışının desteklediği altın fiyatlarında yükseliş trendi devam ediyor. Spot altının onsu 1.824 dolarla 9 yılın zirvesinde seyrederken; gram altın bugün 403 lirayla rekor tazeledi.

Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan artışlar, yurt içinde de altın fiyatlarında tarihi seviyelerin görülmesini sağlıyor.

Son 9 yılın en yüksek seviyelerine yakın seyreden 1.820 doları gören spot altının ons fiyatındaki yükselişler koronavirüs vakalarında yaşanan artışa dair endişeler ve yeni ekonomik canlandırma paketlerinin enflasyona dair yarattığı beklentilerden destek buluyor.

Saat 12.00 itibarıyla spot altının onsu 1824 dolar düzeyine kadar tırmandı. Aynı dakikalarda gram altın fiyatları ise rekor seviyeler olan 402 liranın hemen üzerinde el değiştirdi. eyrek altın 659 liradan, Cumhuriyet altını 2 bin 714 liradan satıldı.

Spot altın fiyatlarına ilişkin bilgi notu paylaşan Ziraat Yatırım Menkul Değerler, altın fiyatlarında ilk direnç seviyelerini 1832 dolar olarak belirlerken ana direnç noktasının ise 1846 dolar düzeyinde olduğunu açıkladı. Kuruma göre direnç seviyesi ise 1.813 dolarda.

Ahlatçı Yatırım tarafından hazırlanan analizde ise Kasım 2011 - Ekim 2012 tarihleri arasında üç kez test edilen 1795 dolar seviyesi üzerinde fiyatlanması devam eden spot altın fiyatlarının, yaşanan ikinci dalga endişeleri ve beklenen ABD seçimleri doğrultusunda 1920 dolar seviyesini hedef aldığına işaret edildi. Spot altın için Ahlatçı Yatırım tarafından destek seviyeleri 1810 / 1787 / 1747 dolar olarak belirlenirken; direnç seviyeleri ise 1848 / 1884 / 1920 dolar oldu.