Gram altın yeni haftaya 499 lira seviyesinden yükselişle başladı; çeyrek altın 815 lira

Amerikan Merkez Bankası (Fed) açıklamalarının ardından dünya genelinde güçlenen doların etkisiyle ons altındaki düşüş devam ediyor. Gram altın haftaya yükseliş trendiyle başlarken, çeyrek altın ise haftaya yatay bir seyirle başladı.

Ons altın haftanın ilk işlem gününde hafif düşerek 1785 dolar civarından işlem görüyor. Ons altın, cuma günü ise haftayı 1787 dolardan kapatmıştı.

Gram altın ise 500 liranın altında dalgalanmaya devam etse de haftaya yükseliş eğilimiyle başladı. Gram altın yeni haftayı 499 lira civarında karşılarken, cuma günü kapanışta 496 lira civarındaydı.

Çeyrek altın ise haftaya yatay başladı. Çeyrek, Geçen hafta kapanış değeri olan 815 liradan piyasada alıcı buluyor.