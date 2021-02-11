Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Güne yükselişle başlayan altın, 417,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 705 lira, cumhuriyet altını da 2 bin 763 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 418 liradan tamamladı.



Gram altın, saat 12.03 itibarıyla 417,7 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 705 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 763 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.845 dolar seviyesinden alıcı buluyor.