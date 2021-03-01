Gram altın ve çeyrek altın kaç lira?

Dolar/TL'nin 7,25'in altına kadar gerilemesiyle altın fiyatları da geriledi. Ons altının fiyatı artsa da yurt içinde gram altının fiyatı düştü. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 405,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 405,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 405,30 liradan, 2 bin 670 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 691 liradan, 369 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 373 liradan, 2 bin 609 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 629 liradan, bin 305 liradan alınan Yarım Ziynet bin 315 liradan ve 652 liradan alınan Çeyrek Ziynet 657 liradan satıldı.