Yükselişini sürdüren altın, her gün yeni bir rekor kırmaya devam ediyor. 383,2 liradan işlem gören gram altın, tarihin en yüksek seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 628 lira, cumhuriyet altını da 2.558 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 381,2 liradan tamamladı.



Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.25 itibarıyla 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını kaç para

Çeyrek altın 628 lira, cumhuriyet altını da 2.558 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.724,4 dolar seviyesinde bulunuyor.



