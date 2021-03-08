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Ekonomi

Gram altın haftaya yükselişle başladı

08 Mart 2021 10:44

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 412 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 687 lira, cumhuriyet altını da 2 bin 765 liradan satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatına paralel sınırlı da olsa artış kaydeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 411,7 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 412 lirada dengelendi.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 687 lira, cumhuriyet altını da 2 bin 765 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, ABD'de Senato'da kabul edilen ekonomik destek paketi ve petrol fiyatlarındaki yükselişin neden olduğu tedirginliklerden bulduğu destekle 1.714 doları görse de bu seviyelerde tutunamadı ve şu dakikalarda 1.700 dolardan işlem görüyor.

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