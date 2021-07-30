Gram altın güne 498 liradan başladı; çeyrek 815 lira

Ons altın, 1800 dolar seviyelerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, bugün güne 1827 dolar seviyesinden başladı.
Ons, dün kapanışta ise bu seviyenin hemen üstünde 1828 dolardan günü kapatmıştı.
Gram altın ise 500 lira seviyelerinin hemen altında seyretmeye devam ediyor. Gram haftanın son işlem gününe 498 lira seviyesinden başlarken, dün kapanışta 497 liradan işlem görüyordu.
Çeyrek altın da dünkü kapanış seviyesi olan 812 liranın hemen üzerinde güne başladı. Çeyrek, açılışta 815 liradan işlem görüyor.