Gram altın güne 495 lira seviyesinden başladı; çeyrek 809 lira

Ons altın haftanın kapanış gününe düşüşle başladı. 1800 dolar seviyesinin hemen üstünde 1801 dolardan seyreden ons, önceki gün kapanışta 1804 dolar seviyesinden işlem görüyordu.

Gram altın ise son işlem gününde yükselişle başlamasına karşın 500 lira seviyesinin altında işlem görüyor. Gram yeni güne 495 lira seviyesinde başladı.

Çeyrek altın ise yeni güne yatay bir seyirle başladı. Çeyrek haftanın son işlem gününe 809 liradan başlarken, önceki gün kapanışta ise 808 lira seviyesinden işlem görüyordu.