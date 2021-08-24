Gram altın güne 488 lira seviyesinden başladı; çeyrek 799 TL

Altın yeni güne yatay bir seyirle başladı.

Ons altın güne 1804 dolar seviyesinden başlarken, önceki gün ise günü 1805 dolardan kapatmıştı. Dün gün içi en yüksek 1806 dolara yükselen ons altın, gün içi en düşük ise 1800 dolar seviyesine geriledi.

Gram altın güne 488 liradan başladı. Gram, dün günü 489 liradan kapatırken, gün içi en yüksek 489 liraya yükselirken, en düşük ise 486 lira seviyesine geriledi.

Çeyrek altın ise yeni günü 799 lira seviyesinden karşıladı. Dün kapanışta da yine 799 lira seviyesinde olan çeyrek altın, gün içi en yüksek 801 lira seviyesine yükselirken, gün içi en düşük ise 795 liraya gerilemişti.