Gram altın güne 487 liradan başladı; çeyrek 796 lira

Altın fiyatları yeni günde karışık bir seyir izliyor.

Ons altın güne 1780 dolar civarından düşüşle başlarken, ons dün kapanışta 1787 dolar civarındaydı. Gün içi ise en düşük 1774 dolar civarına çekilen ons altın, gün içi en yüksek 1788 dolar civarına çıkmıştı.

Gram altın yükselişini korurken, önceki gün 485 liradan günü kapatan gram altın, yeni güne 487 liradan açılış yaptı. Dün gün içi en düşük 481 liraya gerileyen gram altın, gün içi en yüksek 487 lira seviyesine yükselmişti.

Çeyrek altın ise 796 liradan güne yükselişle başlarken, dün günü 794 liradan kapatmıştı. Gün içi en düşük 787 liraya gerileyen çeyrek altın, gün içi en yüksek 797 lira seviyesine çıkmıştı.