Gram altın güne 486 lira seviyesinden başladı; çeyrek 796 TL

Altın fiyatları haftanın son gününe yükselişle başladı.

Ons altın güne 1800 dolar seviyesinin üzerinde 1803 dolardan başlarken, dün kapanışta 1792 dolar seviyesindeydi. Ons dün gün içinde en yüksek 1803 dolara yükselirken, en düşük ise 1790 dolar seviyesine düştü.

Gram altın ise dün kapanışta 483 liradan işlem görürken, yeni güne 486 lira seviyesinden başladı. Gram, dün gün içi en yüksek 487 lira olurken, en düşük ise 482 liraya geriledi.

Çeyrek altın güne 796 lira seviyesinden başladı. Dün kapanışta 789 lira olan çeyrek, gün içi en yüksek 796 liraya yükselirken, en düşük ise 788 lira seviyesine indi.