Gram altın güne 486 lira seviyesinden başladı; çeyrek 793 TL

Altın fiyatları güne düşüşle başladı.

Ons altın 1800 dolar seviyesinin altında 1797 dolardan güne başlarken, dün kapanışta 1802 dolar seviyesindeydi. Ons, dün gün içi en yüksek 1803 dolara yükselirken, en düşük ise 1791 dolara geriledi.

Gram altın ise dün günü 489 liradan kapattıktan sonra yeni günde 486 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram dün gün içi en yüksek 490 lira seviyesini görürken, en düşük ise 486 lira seviyesine indi.

Çeyrek altın güne 793 liradan başlarken, dün kapanışta 795 lira seviyesindeydi. Çeyrek dün gün içi en yüksek 797 liraya yükselirken, en düşük ise 792 lira seviyesine çekildi.