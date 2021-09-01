Gram altın güne 485 liradan başladı; çeyrek 795 TL

Altın fiyatları güne yükselişle başladı.

Ons altın, 1800 dolar seviyesinin üstünde dalgalanmaya devam ederken güne 1815 dolardan başladı. Ons dün kapanışta ise 1813 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Gün içi en yüksek 1817 dolara yükselen ons altın, en düşük 1810 seviyesine düştü.

Gram altın 485 lira seviyesinden güne başlarken, dün kapanışta 484 lira seviyesindeydi. Gün içi en yüksek 486 liraya çıkan gram altın, en düşük ise 483 lira seviyesinden işlem gördü.

Çeyrek altın 795 lira seviyesinden güne başlarken, önceki kapanışta 792 liradan işlem görüyordu. Gün içi en yüksek 795 liraya yükselen çeyrek altın, en düşük ise 791 liraya geriledi.