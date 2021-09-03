Gram altın güne 483 lira seviyesinden başladı; çeyrek 790 TL

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatay seyrini koruyor.

Ons altın, 1812 dolar seviyesinden güne başlarken, dün kapanışta 1809 dolar seviyesindeydi. Ons gün içi en yüksek 1814 dolar civarında seyrederken, en düşük ise 1809 dolar civarından işlem gördü.

Gram altın ise güne 483 liradan başlarken, dün günü 481 lira seviyesinden kapatmıştı. Gram gün içi en yüksek 483 liraya yükselirken, en düşük 481 lira seviyesine geriledi.

Çeyrek altın güne 790 lira seviyesinden başladı. Çeyrek dün 787 liradan günü kapatırken, gün içi en yüksek 790, en düşük ise 786 lira oldu.