Gram altın güne 481 lira seviyesinden başladı; çeyrek 787 TL

Altın fiyatları yeni günde yatay seyrediyor.

Ons altın 1800 doların altında 1785 dolardan güne başlarken, dün kapanışta 1791 dolar seviyesindeydi. Ons, dün gün içi en yüksek 1792 dolara yükselirken, en düşük ise 1784 dolar civarına düştü.

Gram altın güne 481 liradan başladı. Dün günü yine 481 lira seviyesinden kapatan gram altın, gün içi en yüksek 483 liraya yükselirken, en düşük ise 480 liraya gerilemişti.

Çeyrek altın ise yeni güne 787 lira seviyesinden başlarken, dün kapanışta da yine 787 liradan günü kapatmıştı. Çeyrek, dün gün içi en yüksek 789 liraya yükselirken, en düşük 786 liraya indi.