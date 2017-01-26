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Ekonomi

Gram altın düşüşe geçti, çeyrek ne kadar?

Gram altın, dün 148,3 lirayı görmesinin ardından, günü 147,5 liradan tamamlamıştı

26 Ocak 2017 13:20

Altının ons fiyatındaki gerilemenin etkisiyle serbest piyasada 146,7 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, 146,9 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 983 liradan satılıyor. 

Uluslararası piyasada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle 23 Aralık 2016 tarihinden beri yükseliş trendinde hareket eden ons altın, bu hafta gördüğü 1.220 dolar seviyesinde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti. Bugün düşüş eğilimini üçüncü güne taşıyan altının ons fiyatı, 1.200 doların altında alıcı buluyor.

Uzmanlar, dün ABD'de artan risk iştahı ile borsalarda tüm zamanların en yüksek seviyelerinin görüldüğü, buna bağlı olarak da emtia fiyatlarının satış baskısı altında kaldığını belirtiyor.

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