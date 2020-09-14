Gram altın bir günde 5 liraya yakın değer kazandı

Gram altın küresel piyasalardaki hareketlilikle değer kazanarak 471 liraya yükseldi.

Haftaya 467.085 TL ile başlayan altın, onsun fiyatının 1966 dolara yükselmesinin yurt içine etkisiyle birkaç haftadır yaklaşmadığı seviyelere gelerek 471.863 TL'ye kadar tırmandı.

Çeyrek altın763 TL'den işlem görürken, cumhuriyet altınının fiyatı 3 bin 140 liraya yükseldi.

Altın koronavirüs salgınının yarattığı belirsizlik nedeniyle güvenli liman olarak kabul edilmeye başlandı, yıl başından bu yana ons fiyatları rekor üzerine rekor kırarak 2 bin dolar seviyesine ulaşmıştı. Türkiye yurt içinde oluşan altın talebini karşılamak için bu yıl içinde dünyada en çok altın ithal eden ülkelerden biri.