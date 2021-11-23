Gram altın 709, çeyrek altın 1142 lirayla tarihi zirvesini gördü

Altın fiyatları, Türk Lirası'nda iki haftadır süren sert değer kaybının etkisiyle tarihi rekorunu tekrarladı. Gram altın 709 liraya, çeyrek altın da 1142 TL'ye yükseldi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faizde devam edileceğine ilişkin açıklamaları nedeniyle Türk Lirası’nda süren değer kaybı, Kapalıçarşı altın fiyatlarına da yansıdı.

Dolar/TL kurunun 12,48'e çıkarak tarihi zirvesini görmesi, altın fiyatlarında da yeni rekorları getirdi. Gram altın 709 seviyesine çıkarak tarihi rekorunu yineledi.

Kapalıçarşı’da çeyrek altın 1142 TL satış rakamı ile işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 4 bin 440 TL alış ve 4 bin 550 TL satış rakamıyla yüksek seviyelerden işlem gördü.