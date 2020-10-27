Gram altın 500 TL'yi aştı!

Doların hafta başından bu yana zirve üstüne zirve yapması gram altın fiyatlarını da etkiledi.

Gram altının fiyatı psikolojik eşik olan 500 TL'yi aştı. Sene başından bu yana koronavirüs salgınının güvenli liman olarak görülen finansal araçlara yönlendirmesiyle altın Türk lirası karşısında yüzde 134 değer kazandı. Gram altın bugün 500.870 TL'yi aştı.

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 1900 dolar seviyesinde seyrediyor. Dolar bugün itibarıyla 8.20 TL'yi de aştı. Gram altın dolardaki bu yükselişten de destek alıyor.

Piyasalarda çeyrek altın 819 TL'den, yarım altın 1639 TL'den, tam altın 3 bin 278 TL'den alıcı buluyor.

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