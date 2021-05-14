Gram altın 500 TL'nin üzerini gördü; dolar 8.50 TL'nin üzerinde kalıcı olamadı

Ekonomi Servisi

Altın 500 lirayı da geçti; gram altın, dolar/TL ve uluslararası piyasalarda ons altının fiyatındaki yükselişe paralel yükselerek 500 liranın üzerini gördü. Cuma sabah saatlerinde 501 TL’nin de üzerini gören gram altın daha sonra biraz değer kaybederek 498 TL’ye indi.

Altının gram fiyatı, dün günü yüzde 1,5 artışla 499,5 liradan tamamlamıştı.

Çeyrek altın 821 lira, Cumhuriyet altını da 3.159 liradan satılıyor.

Dolar geri çekildi

Uluslararası piyasalarda altının en önemli rakibi olan doların değerini gösteren Dolar Endeksi gerilemesini sürdürerek 90.473 seviyesine indi. Dolar uluslararası piyasalardaki gerilemesine paralel TL karşısında da değer yitirdi; cuma öğlen saatlerinde 1 dolar 8.4394 TL’den işlem görüyordu.