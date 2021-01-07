Gram altın 450 liranın altında

Dün yükselişe geçen altın fiyatları, daha sonra ons altında yaşanan düşüşle gerilemişti. Ons altın bugün bir miktar yükselse de, dolar kurunda yaşanan düşüş gram altın fiyatlarını 450 liranın altına çekti.

Altın fiyatlarında hareketli bir dönem yaşanıyor. Dün 1960 dolar seviyesine çıktıktan sonra 1900 dolar bandına sert gerileyen ons altın 1920 dolar etrafında dengelendi. İç piyasada ise doların 7.30’un altına inmesi ile gram altın 450 liranın altına çekildi.

Ons altında yaşanan düşüşün ABD tahvil faizlerinin yüzde 1’in üzerine çıkmasından kaynaklandığı ABD’de başlayan olayların ons altında düşüşü sınırlandırdığını ve bugün ons altında bir miktar toparlanma olacağı belirtildi.