Gram altın 400 lira altındaki seyrini sürdürüyor

Haftanın son gününde gram altın sınırlı olsa da değer kazanarak 397 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 673, cumhuriyet altını ise 2 bin 675 liradan satılıyor.

Dün dolar kurundaki toparlanmaya paralel sınırlı da olsa değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 398,5 liradan tamamladı.



Gram altın, bugün 395 lirayla Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından, kayıplarını kısmen telafi etti ve saat 12.00 itibarıyla 397 lirada dengelendi.

Çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç lira?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 673 lira, Cumhuriyet altını da 2.675 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı da bugün Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan 1.760,8 doları görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.774 dolar seviyesinden alıcı buluyor.