-GP3'ÜN İKİNCİ YARIŞINI SIMS KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si organizasyonu içinde gerçekleştirilen GP3'ün ikinci yarışını Status Grand Prix takımından İngiliz Alexander Sims kazandı. İstanbul Park pistinde gerçekleştirilen yarışta Alexander Sims, 27.03.624'lük derecesiyle birinci olurken RSC Mucke Motorsport takımından Danimarkalı Michael Christensen, 27.11.030 ile ikinci, aynı takımdan Hollandalı Nigel Melker ise 27.17.607'lik derecesiyle üçüncü sırayı elde etti. İstanbul'daki iki yarışın ardından sürücüler klasmanında Nigel Melker 14 puanla ilk sıraya yerleşirken takımlar sıralamasında da RSC Mucke Motorsport, 21 puanla ilk sırada yer aldı.