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Dünya

GÖZYAŞLARI SEL OLDU SREBRENİTSA (A.A)

11 Temmuz 2011 18:56

-GÖZYAŞLARI SEL OLDU SREBRENİTSA (A.A) - 11.07.2011 - Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde, 11 Temmuz 1995 tarihindeki savaşta katledilen 8 bin erkekten, toplu mezarlarda cesetleri bulunan 613'ü, 10 binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi. Potoçari mezarlığında gerçekleştirilen törene, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Ivo Yosipoviç, Bosna-Harsek Üçlü Devlet Başkanı Konseyi'nin Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç, Konseyin Hırvat Üyesi Jelyko Komşiç, savaşta 140 yakınını kaybeden Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Sadık Ahmetoviç ile çok sayıda protokol üyesi katıldı. Srebrenitsa'da katledilenler için okunan Kuran'ı Kerim ve duaların ardından, Bosna-Hersek'in Reis-ul Uleması Dr. Mustafa Ceriç tarafından toplu cenaze namazı kıldırıldı. 10 binlerce kişinin katıldığı cenaze namazında, kadınların da saf tuttuğu görüldü. Namazın ardından cenazeler, omuzlarda taşınarak, açılan mezarlara konuldu. Cenaze törenleri sırasında, yakınlarını kaybeden Boşnaklar göz yaşlarını tutamadı. Cenazelerin defnedilmesiyle Srebrenitsa katliamının 16. yıl dönümü anma törenleri sona erdi.

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