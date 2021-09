Gözyaşları içinde yardım istemişti; Antalya'daki yangında çiftliği yanan Tuğba Özay, felç geçirdi

Manavgat'ta dün başlayan ve bugün de süren Antalya'daki yangınlar için ağlayarak devlet yetkililerine çağrı yapan manken Tuğba Özay, felç geçirdiğini duyurdu.

Dün öğle saatlerinde Antalya'nın Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangın sürüyor. Tuğba Özay sosyal medya hesabından "Çitliğimiz yanıyor, her yer yanıyor" diyerek gözyaşları içinde yardım istedi. Büyüyen yangının çiftliğine ulaştığını öğrenen Tuğba Özay, Manavgat'a gitmek üzere yola çıktı. Yolda, sosyal medya hesabından video paylaşan Tuğba Özay ağlayarak çiftliğinin yandığını şu sözlerle dile getirdi:

"Yanıyoruz. Çiftliğimiz yanıyor, her yer yanıyor. Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum, ne olur sesimizi duyurun. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum, her yer yanıyor çiftliğimiz, evimiz, köyümüz..."

Tuğba Özay, bu çağrının ardından hastaneye kaldırıldığını ve felç geçirdiğini açıkladı. Özay hastaneden görüntüsünü paylaşarak, "Ben felç geçirdim arkadaşlar. Her yer yandı, her şeyimiz çiftliğimiz, evimiz her şey... Dünden beri yalvarıyorum destek istiyorum. Ben felç geçirdim kollarım hiçbir yerim tutmuyor" sözlerini kaydetti.

Özay, dün yaptığı çağrılarda ise şunları söylemişti:

"Çok üzgünüm. Çok mutsuzum. Manavgat yanıyor, büyük bir orman yangını yaşıyoruz. Yıllardır doğa için vermiş olduğumuz onca mücadele... Diyecek söz bulamıyorum. Orada binlerce hayvan, insanların evleri yanıyor. Ülke yanıyor, içim yanıyor. Manavgat'a çok geçmiş olsun, hepimize çok geçmiş olsun. Manavgat tarihinin en büyük yangınını yaşıyor.

Sizler beni hep güçlü, mutlu görüyorsunuz ama artık dayanacak gücüm yok çok üzülüyorum her şeye. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz. Bir tane güzel bir şey gösterin bana. Allah'ım inşallah bir an önce Manavgat'taki yangın durdurulsun. İnsanların evler, hayvanlar, ormanlar yanıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz.

Manavgat çok kötü yanıyor. Saatlerdir yanıyor. Daha da her taraf yanmaya başladı. Bu normal bir durum değil. Lütfen bütün herkese çağrım var ne olur Manavgat'a elinizden gelen ne varsa yapın, yetişin. Çok kötü, her yer yanıyor. Ne olur bir şeyler yapın lütfen bir şeyler yapın.

Devlet büyüklerimize sesleniyorum, daha fazla itfaiyeye ihtiyacımız var...

Saatlerdir ağlamaktan yoruldum. Yalnız lütfen duyurularımıza kulak verin, AFAD, AKUT, bütün devlet yetkilileri ne olur Manavgat'a daha çok takviye lazım. Her yer cayır cayır yanıyor. Köyler boşaltılıyor, insanların evleri, hayvanlar, ormanlar yanıyor. Bazı köylerde akıbetleri belli olmayan insanlar var. Çağrıma kulak verin. Gözyaşım dinmedi, çok yetersiziz. "