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Gözyaşının dinmediği Van’a İstanbul’dan anlamlı jest

DCC firması, Van’da cumhuriyetin 10. yılında çekilen kutlama fotoğrafını bez afişe bastırdı ve işyerine astı

28 Ekim 2011 03:00


 HÜLYA KARABAĞLI

T24/ ANKARA 

Digital cd bilgiyasayarlarını ilk kullanan firmalardan DCC, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı  kutlamaları kapsamında derin acının yaşandığı Van’a anlamlı bir jest  yaptı. Firmanın sahibi Hasan Baltaoğlu, cumhuriyetin 10. yılında Van’da yapılan kutlama fotoğrafını bez bir afişe bastırdı. Bez afiş, firmanın Ataşehir’deki binasının dış cephesine asıldı. 

Cumhuriyetin 10. yılının Van’daki kutlamasını anlatan tarihi fotoğraf Atatürk araştırmacısı-yazar Eriş Ülger’in arşivinden alındı.  Fotoğrafta, dönemin Van Valisi,  belediye başkanı ve diğer bürokratlar yer alıyor.  



Bez afişe tarihi fotoğrafın olduğu gibi yansıması için büyük çaba sarfedildi. Baskı işleminde son teknoloji kullanıldı. Böylelikle  fotoğraf, bir bütün halinde bez üzerine yansıdı. Depremle gelen acıyı paylaştıklarını  söyleyen Hasan Baltaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın milli birlik ve beraberlikleri  daha da güçlendirdiğini vurguladı. “Van’a bu nedenle bu yolla bi mesaj  iletmek istedik”. 


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