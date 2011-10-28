Gözyaşının dinmediği Van’a İstanbul’dan anlamlı jest

HÜLYA KARABAĞLI



T24/ ANKARA

Digital cd bilgiyasayarlarını ilk kullanan firmalardan DCC, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında derin acının yaşandığı Van’a anlamlı bir jest yaptı. Firmanın sahibi Hasan Baltaoğlu, cumhuriyetin 10. yılında Van’da yapılan kutlama fotoğrafını bez bir afişe bastırdı. Bez afiş, firmanın Ataşehir’deki binasının dış cephesine asıldı.Cumhuriyetin 10. yılının Van’daki kutlamasını anlatan tarihi fotoğraf Atatürk araştırmacısı-yazar Eriş Ülger’in arşivinden alındı. Fotoğrafta, dönemin Van Valisi, belediye başkanı ve diğer bürokratlar yer alıyor.Bez afişe tarihi fotoğrafın olduğu gibi yansıması için büyük çaba sarfedildi. Baskı işleminde son teknoloji kullanıldı. Böylelikle fotoğraf, bir bütün halinde bez üzerine yansıdı. Depremle gelen acıyı paylaştıklarını söyleyen Hasan Baltaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın milli birlik ve beraberlikleri daha da güçlendirdiğini vurguladı. “Van’a bu nedenle bu yolla bi mesaj iletmek istedik”.