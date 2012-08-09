Gözyaşı Oyunları'nda en büyük favori İngiltere

Londra'da devam etmekte olan Olimpiyatlarda ''Gözyaşı Oyunları'nda'' altın madalyanın en büyük favorisi İngiltere.



Times gazetesinde yer alan espirili bir haberde, kürsüde ya da pistte hüngür hüngür ağlayan çok sayıda sporcunun fotoğrafları yan yana dizilmiş. Aralarında, sakatlandığı için yarışı zar zor gözyaşları içinde bitiren Türk atlet Merve Aydın da var.

Gazete, İngilizlerin geleneksel olarak duygularına hakimiyeti ile bilinen milli özelliklerinin Olimpiyat Oyunları'nda alt üst olduğunu düşünüyor.

Bir araştırmaya göre, şimdiye kadar kürsüye çıkan atletlerin yüzde 16'sının ağladığı tespit edilmiş.

Madalya alan Çinli sporcuların sadece yüzde 7'si, Amerikalıların ise yüzde 17'si göz yaşlarını tutamamış.

Times, en sulu göz atletlerin ise İngilizler olduğunu şaşkınlık içinde bildiriyor. Tamı tamına yüzde 37'si, madalyasını alırken ağlamış.

(BBCTürkçe)