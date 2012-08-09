T24 LogoT24 Logo
Spor

Gözyaşı Oyunları'nda en büyük favori İngiltere

Bir araştırmaya göre, şimdiye kadar kürsüye çıkan atletlerin yüzde 16'sının ağladığı tespit edildi

09 Ağustos 2012 12:29

Londra'da devam etmekte olan Olimpiyatlarda ''Gözyaşı Oyunları'nda'' altın madalyanın en büyük favorisi İngiltere.

Times gazetesinde yer alan espirili bir haberde, kürsüde ya da pistte hüngür hüngür ağlayan çok sayıda sporcunun fotoğrafları yan yana dizilmiş. Aralarında, sakatlandığı için yarışı zar zor gözyaşları içinde bitiren Türk atlet Merve Aydın da var.

Gazete, İngilizlerin geleneksel olarak duygularına hakimiyeti ile bilinen milli özelliklerinin Olimpiyat Oyunları'nda alt üst olduğunu düşünüyor.

Bir araştırmaya göre, şimdiye kadar kürsüye çıkan atletlerin yüzde 16'sının ağladığı tespit edilmiş.

Madalya alan Çinli sporcuların sadece yüzde 7'si, Amerikalıların ise yüzde 17'si göz yaşlarını tutamamış.

Times, en sulu göz atletlerin ise İngilizler olduğunu şaşkınlık içinde bildiriyor. Tamı tamına yüzde 37'si, madalyasını alırken ağlamış.

 

(BBCTürkçe)

ETİKETLER

İngiltereTimesolimpiyatlarağlama oyunlarıçinamerikamerve aydın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24