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Dünya

Gözüne ok saplandı ama...

Çin'deki bir okulun okçuluk takımında yaşanan kazada 11 yaşındaki çocuğun gözüne, arkadaşının fırlattığı ok saplandı

11 Aralık 2008 02:00

Okulun okçuluk ekibinde yer alan 11 yaşındaki çocuk, antrenman sırasında 13 yaşındaki arkadaşının fırlattığı okla yere yığıldı. Ok gözüne saplandı. Ama mucizevi bir şekilde hayatta kaldı.

Çin'in doğusundaki Jintai kentinde yaşanan olay, tıp tarihine geçti. Okulun okçuluk ekibinde yer alan 11 yaşındaki Liu Çeong, aynı ekipte yer alan 13 yaşındaki arkadaşı Yan Şin'in fırlattığı okla yere yığıldı.

Gözündeki okla hastaneye kaldırılan Liu'nun hemen MR'ı çekildi. Bilincini kaybetmemiş olan Liu, doktorlarla konuşmaya devam etti. Ancak MR cihazına sokabilmek için doktorlar okun yarısını kırmak zorunda kaldı. Koca okun, çocuğun ne beynine, ne de görmesini etkileyecek sinirlere hiçbir hasar vermediğini gören doktorlar "Bu milyonda bir bile ender rastlanır bir şans" dediler.



Ameliyat 4 saat sürdü

Oku çıkarmak ise 4 saatlik bir ameliyatla mümkün oldu. Doktorlar "Ok, gözüne saplanırken beynine zarar vermemiş. Dolayısıyla çıkarırken de en ufak bir zedelenme olmasın diye azami hassasiyeti gözterdik" dediler.

Şimdi enfeksiyon kapmaması için bir haftadan beri hastanede tutulan Liu hızla iyileşiyor. Ancak oku fırlatıp korkunç kazaya neden olan arkadaşı hala travmatik şok için psikiyatrik tedavi görüyor.

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